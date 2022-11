Un Lewandowski segna da metà campo: è il portiere del Messina

Un gol da metà campo su calcio di punizione: lo ha segnato Lewandowski e non stiamo parlando di Robert, attaccante del Barcellona. Piuttosto di Michal, portiere del Messina: è stato lui a segnare il gol del momentaneo 2-0 sul Monterosi, la partita è in corso. La sua conclusione ha nettamente sorpreso il collega Alia, nella scorsa stagione – sempre in Serie C – con un rinvio aveva segnato un altro portiere, Gagno del Modena.

Foto: Logo Messina