Un Insigne da record: miglior marcatore italiano nel 2021 in Serie A

Il trascinatore assoluto della vittoria e della reazione del Napoli di stasera è stato senza dubbio il Capitano, Lorenzo Insigne. Nonostante delle condizioni fisiche non perfette negli ultimi giorni, il talento di Frattamaggiore ha riportato il Napoli alla vittoria e ha raggiunto Cavani nella classifica dei marcatori azzurri a quota 79 gol in serie A, 103 invece le reti in tutte le competizioni.

Insigne è anche il miglior marcatore italiano in Serie A in questo 2021 con ben otto reti, due in meno dei gol realizzati in campionato in tutto il 2020.