Un Ibra mai visto: festa con balletto e grandi sorrisi

Il Milan vola, Ibra sembra davvero Benjamin Button e ringiovanisce come il protagonista del film. Giornata da record per lo svedese, che con la doppietta realizzata in Milan-Crotone non solo ha permesso ai rossoneri di continuare la corsa in testa alla classifica di Serie A, ma ha anche raggiunto un altro importantissimo traguardo. Lo svedese, infatti, ha realizzato la rete numero 500 e 501 in carriera con le squadre di club: un risultato straordinario, che merita una celebrazione altrettanto poco ordinaria.

Giornata dunque da festeggiare, e Ibra lo ha fatto con una festa in casa, tutto immortalato sui social. Una festa che vede Zlatan ballare alla grande e fare grandi sorrisi, segnale anche del buon momento nello spogliatoio rossonero.

Verso il prossimo obiettivo, sempre insieme!“: ha così commentato Ibra che ora fissa l’obiettivo allo Spezia.

Foto: Twitter Milan