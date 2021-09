Un guizzo di Zapata manda al tappeto un’ottima Salernitana: finisce 1-0 all’Arechi

All’Arechi si affrontano Salernitana e Atalanta per la quarta giornata di Serie A 2021-22. Parte bene la squadra di casa con il tiro dalla distanza di Kechrida, palla che sorvola la porta atalantina.

Ancora i granata, ancora da lontano, con Mamadou Coulibaly che scheggia la traversa difesa da Musso. La Dea ci prova ma senza essere particolarmente pericolosa, eccetto per un tiro di Gosens messo in corner da Belec.

Ammoniti Maehle e Toloi, Gasperini non è soddisfatto dei suoi. A Salerno si va al riposo a reti bianche.

Dura solo 45′ l’esordio di Franck Ribery in granata, al suo posto nella ripresa entra Obi ma la musica non cambia, meglio gli uomini di Castori che ci provano con Gondo e Djuric, al 69′ solo il palo nega il gol a Obi dopo un tacco illuminante del subentrato Bonazzoli.

Ma al 75′ Ilicic serve Zapata a centro area e il colombiano in girata non perdona: Belec battuto e 1-0 Atalanta!

A cinque minuti dal termine Zappacosta ha la chance di chiudere la gara, il 77 calcia a botta sicura sulla respinta di Belec sul tiro di Zapata, ma sul fondo. Altra possibilità di 2-0 per i bergamaschi con Gosens, il suo colpo di testa viene deviato da Obi e poi finisce sulla traversa. Finisce così, l’Atalanta vince la sua seconda gara della stagione e lo fa di misura grazie a Duvan Zapata. Ancora a 0 punti la Salernitana di Castori, ma i granata oggi hanno disputato un’ottima prestazione.

Foto: Instagram personale Zapata