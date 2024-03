UN GOL INSPERATO PER UNA RIMONTA PAZZESCA: EL-ARABI, EROE A SORPRESA DELL’IMPRESA OLYMPIAKOS

Di tutto e di più quello che è accaduto in Maccabi Tel Aviv-Olympiakos, match valido per il ritorno degli ottavi di Conference League. Davvero pazzesca, infatti, la rimonta qualificazione messa in atto ieri sera dai greci sul campo neutro serbo della TSC Arena ai danni del club israeliano. Dopo l’1-4 maturato in terra ellenica la scorsa settimana, non sembravano infatti esserci più speranze di passaggio del turno per la formazione del Pireo. E invece, come spesso accade nel calcio, l’imponderabile ha preso il sopravvento. Chiedere per informazione a Youssef El-Arabi, centravanti marocchino degli Erithrolefki, che a 37 anni suonati è stato capace di prendersi la scena in meno di 15 minuti dal proprio ingresso in campo. Un’inaspettata notte da eroe. Si perché nel frattempo l’Olympiakos, come abbiamo anticipato, era stato capace di un qualcosa di straordinario: pareggiare nei 90′ lo svantaggio di 3 reti subito tra le mura amiche grazie a un roboante 4-1, che ha inesorabilmente allungato la gara ai tempi supplementari. Dunque il compimento della favola calcistica. Prima il 5-1 dei greci segnato in mischia dall’ex Serie A Jovetic, poi la zampata decisiva del 6-1 di El-Arabi, caparbio, generoso e astuto nel seguire in area l’azione del compagno Masouras, comprendendone il coefficiente di pericolosità. Una lettura da manuale per un calciatore che, nel corso della sua carriera, ha saputo farsi trovare pronto ogni qual volta chiamato in causa: quasi sempre al posto giusto nel momento giusto.

Alto 184 cm per 70kg, El-Arabi è un attaccante che fa dell’impegno e del fiuto del goal le proprie armi principali. Non è un fenomeno di tecnica e dribbling, ma quando il suo status mentale è al massimo della concentrazione riesce ad essere letale grazie al destro potente ed alla grande abilità nel gioco aereo. Gioca prevalentemente come centravanti, ma ha dimostrato a più riprese di sapersi muovere bene anche da seconda punta. Freddezza, velocità e spirito combattivo, tre caratteristiche chiave che, fossero state supportate da un carattere stabile e meno ballerino, avrebbero potuto permettergli di togliersi molte più soddisfazioni personali e di squadra, rispetto a quelle collezionate fin qui.