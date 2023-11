Un gol fantasma frena la Francia in Grecia. Griezmann: “Se l’Uefa vuole che giochiamo così tanto la tecnologia serve”

La Francia pareggia 2-2 in Grecia ma nel finale contesta un gol fantasma di Coman, con la palla che sembra aver varcato la linea di porta. In campo ci si ferma per attendere una decisione del VAR o della gol line technology, ma la tecnologia non è presente ad Atene.

Antoine Griezmann, attaccante dei Blues, ha così parlato a fine gara: “Cos’è mancato per non finire il girone a punteggio pieno? La goal line technology! Servono dei soldi per installarla, qui non ce l’hanno fatta. Non abbiamo saputo se fosse gol oppure no; forse la Uefa deve fare un po’ di più, se vuole che giochiamo così tanto la tecnologia serve“.

Foto: Instagram personale