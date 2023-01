Un gol di Pedri basta al Barça. Battuto il Getafe 1-0 e allungo in vetta (in attesa del Real)

Tre punti importantissimi per il Barcellona che si impone 1-0 sul Getafe. È di Pedri la rete che proietta la squadra di Xavi momentaneamente a +6 sul Real Madrid in classifica, in attesa che i blancos finiscano la loro gara. Gli uomini di Ancelotti sono impegnati sul complicato campo dell’Athletic Bilbao.

Foto: twitter personale