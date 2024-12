Un gol buono e uno annullato per Lucca: Udinese avanti 1-0 sul Monza all’intervallo

L’Udinese conduce per 1-0 sul Monza al termine della prima frazione di gioco all’U-Power Stadium. La gara si sblocca dopo appena sei minuti con la rete di Lorenzo Lucca che sfrutta al meglio il cross. di Zemura e insacca di testa. Al minuto 8 sarebbe già arrivato lo 0-2 e la doppietta per Lorenzo Lucca nella sfida da poco iniziata tra Monza e Udinese. Annullato però il potente destro della punta friulana per una posizione di fuorigioco ravvisata sin da subita e confermata anche dal VAR.

Foto: Instagram Lucca