Un gol annullato e un palo per Beltran, parità all’intervallo tra Lazio e Fiorentina (0-0)

Si chiude in parità la prima frazione di gioco all’Olimpico tra Lazio e Fiorentina: 0-0. La partita occasione della gara capita ai padroni di casa con Castellanos si muove in profondità, rientra e cerca l’assist per Luis Alberto che calcia da distanza ravvicinata, mandando il pallone sull’esterno della rete. Al 14′ arriva la risposta dei viola: Bonaventura verticalizza per Beltran, che si infila tra i due centrali, salta Provedel e deposita in porta. Dopo il check del VAR, però, Marcenaro annulla per un tocco di braccio del centravanti argentino. Ci prova ancora il Vikingo tre minuti dopo, ma il suo colpo di testa si stampa sul palo.

Foto: Instagram Beltran