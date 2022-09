Un gioiello di Scalvini: l’Atalanta torna in vetta da sola. Roma più volte vicina al pari. Espulso Mourinho

Si è appena concluso il big match tra Roma e Atalanta. In un Olimpico ancora sold-out, la squadra di Mourinho è stata battuta dalla Dea, che è andata in gol al 35′ con il giovanissimo Scalvini, servito da Højlund. I giallorossi vanno più volte vicino al gol, ma non riescono a trovare il pareggio. Espulso Mourinho, furioso dopo la decisione dell’arbitro Chiffi in merito al contatto in area di rigore tra Zaniolo e Okoli. I due allenatori hanno dovuto immediatamente far i conti con dei forfait degli ultimi minuti: Dybala si è fermato nel corso del riscaldamento, all’8 Musso è stato costretto a cedere il posto a Sportiello. Con i tre punti conquistati, i nerazzurri raggiungono quota 17, in prima posizione, un po’ più in su rispetto all’Udinese.

Foto: Sito Atalanta