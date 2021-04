Un gioiello di Berardi, quarta vittoria di fila del Sassuolo. Samp ko

Il Sassuolo esce vittorioso dal “Mapei” Stadium di Reggio Emilio contro la Sampdoria. Decide la rete di Domenico Berardi al 69′ con una bella rovesciata davanti la porta grazie anche all’indecisione di Colley. La Sampdoria di Ranieri non ha però demeritato, nel primo tempo ha preso un palo esterno con Jankto, mentre il Sassuolo si è visto negare un gol di Traoré per fuorigioco. Protagonista nella ripresa Boga con le sue volate sulla fascia, la Samp di Ranieri non si è saputa rendere particolarmente pericolosa. La quarta vittoria di fila del Sassuolo consente a De Zerbi di avvicinarsi alla zona Europa League.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo