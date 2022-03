Un gioiello di Bennacer, il Milan sbanca Cagliari e torna in vetta da solo. Traversa di Pavoletti nel finale

Una gara che ha visto il Milan partire abbastanza forte nel primo tempo, spaventando la retroguardia sarda in un paio di occasioni.

Chance per Giroud dopo 10 minuti, che con il destro, liscia clamorosamente, con lo specchio della porta davanti a se.

Qualche minuto dopo, palo di Kessie, con una conclusione dalla distanza. Con il passare dei minuti, la pressione dei rossoneri cala, il Cagliari prova a rendersi pericoloso.

Al 38′ conclusione da fuori di Pereiro che però non preoccupa Maignan. Il primo tempo si conclude con il punteggio ad occhiali, di 0-0.

Nella ripresa, il Milan riparte come aveva iniziato il primo tempo. Gran pressing e intensità. Occasione da fuori per Theo Hernandez, ma Cragno è bravissimo a salvare.

Al 60′, ottima azione di Brahim Diaz, palla in mezzo, Giroud fa la sponda per Bennacer che con un sinistro al volo insacca alle spalle di Cragno. Gol bellissimo ma soprattutto pesantissimo.

Il Milan cala i ritmi, il Cagliari però non riesce a replicare. All’85’ grande chance per i rossoneri, contropiede spinto da Rebic, palla per Calabria che però si fa fermare da Cragno e Giroud in spaccata in riesce a deviare in rete.

Al 91′, arriva però la grande chance per il Cagliari, con Pavoletti che di testa colpisce la traversa, anche con una deviazione di Maignan.

Il Milan vince 1-0, torna a +3 sul Napoli e allunga a +6 sull’Inter, che però deve recuperare ancora una gara.

Foto: Twitter personale