Come riporta l’Ansa, uscirà un francobollo per ricordare Gianni Agnelli. Il Mise lo emetterà il 12 marzo 2021, a cento anni dalla nascita dell’Avvocato. Il francobollo sarà stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in circa 300mila esemplari e riprodurrà, con lo stabilimento di Mirafiori sullo sfondo, un ritratto di Agnelli con al fianco la sua firma autografa.

Foto: Twitter Juventus