Un emissario del Milan in Portogallo per Taremi

Il Milan non molla in direzione Taremi. Dopo quanto abbiamo raccontato nelle ultime ore, A Bola aggiunge che i rossoneri manderanno un emissario per la sfida di stasera tra Rio Ave e Porto. La richiesta per il cartellino, a dieci mesi dalla scadenza, è di circa 25 milioni. Ma il Milan vuole trattare ancora con il Porto, contando sulla volontà di Taremi, per regalare un nuovo attaccante a Pioli.

Foto: Instagram Taremi