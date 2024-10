Un buon Bologna cade ad Anfield: Mac Allister e Salah regalano la vittoria al Liverpool (2-0)

Il Bologna cade – con onore – ad Anfield: il Liverpool vince 2-0 grazie alle reti di Mac Allister e Salah. Neanche due minuti di gioco e il Liverpool sfiora il vantaggio con una bella azione di Gravenberch, ma il Bologna si salva. E sono proprio i rossoblu a passare, qualche minuto più avanti, con la prima rete di Dallinga. Ma si alza la bandierina dell’assistente per la posizione di partenza in fuorigioco del centravanti olandese. Immediata la risposta dei Reds: Salah crossa da destra sul secondo palo, Mac Allister arriva puntuale e deve solo spingere in fondo al sacco. La squadra di Italiano, nonostante lo svantaggio, non esce dalla partita. Prima Ndoye (con leggera deviazione) sbatte sulla traversa. Poi, cinque minuti dopo, ancora lo svizzero va a un passo dal gol, impattando però sul palo dopo una deviazione di Alisson. A un quarto d’ora dalla fine di Liverpool trova il raddoppio con Mohamed Salah che non dà scampo a Skorupski. Termina così ad Anfield, vince il Liverpool 2-0. Il Bologna resta ferma a un punto in classifica dopo il pareggio contro lo Shakhtar.

Foto: Instagram Liverpool