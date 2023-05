Un bel Monza fa la festa al Napoli: 2-0 con Mota e Petagna. La Fiorentina abbatte l’Udinese: Castrovilli e Bonaventura

La partita dell’U-Power Stadium si apre con il Monza a trazione offensiva che trova al 18’ il vantaggio con una bellissima azione, partita dall’assolo di Carlos Augusto che serve Pessina, il capitano dei padroni di casa mette in mezzo per Mota che insacca a porta vuota. Il Napoli gira a vuoto e non si rende mai pericoloso fino al 41’ quando Anguissa col destro impegna Di Gregorio. Nella ripresa Spalletti inserisce subito Kvaratskhelia ma il Monza non demorde e al 54’ trova anche il raddoppio con l’ex Petagna che insacca dopo la respinta di Gollini sul tiro di Mota. Il Napoli prova a reagire e si rende pericoloso con Oliveira che colpisce il palo al 65’. Nel finale tante proteste da parte degli azzurri che si vedono più di una volta negare un calcio di rigore, prima su Osimhen poi su Politano.

La sfida del Franchi invece si apre subito col gol di Castrovilli al 7’ che sfrutta una disattenzione di Becao. I viola continuano a spingere e cercano il 2-0 prima con Biraghi poi con Milenkovic ma entrambi non inquadrano li specchio. Al 35’ ancora Fiorentina con Brekalo che in contropiede colpisce il palo. Il primo squillo dell’Udinese arriva al 49’ con Lovric che dopo un buon inserimento non centra la porta. Al 67’ gli ospiti ci provano con Samardzic ma Cerofolini blocca. Nel finale continua il forcing degli ospiti col neoentrato Vivaldo che scheggia il palo ma Bonaventura al 90′ chiude la pratica con un’azione personale.

Foto: Instagram Monza