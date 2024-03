Un autogol di Gyomber condanna la Salernitana: il Lecce espugna l’Arechi

Il Lecce soffre ma sbanca l’Arechi battendo di misura una Salernitana che sembra sempre più condannata alla retrocessione in Serie B. Padroni di casa che partono forte sfiorando il vantaggio al quarto d’ora: gran palla dalla destra di Candreva per lo stacco di Pirola, Falcone riesce a dirgli di no con un ottimo riflesso. Passano appena tre minuti ed i salentini sbloccano la gara: tentativo di Almqvist, deviato da Gyomber, che cercava di evitare il tap-in vincente di Krstovic. L’intervento del difensore slovacco, però, spedisce la sfera alle spalle dell’estremo difensore Costil, regalando il vantaggio agli ospiti. La squadra allenata da Fabio Liverani non si arrende e va vicina al pari al 24′, con la girata di Tchaouna ancora una volta neutralizzata da Falcone. Portiere giallorosso decisivo ancora sul finire della prima frazione, salvandosi con una parata a mano aperta su una conclusione di Maggiore. In avvio di ripresa è nuovamente Almqvist a creare un pericolo per i campani, spedendo alto un tiro scoccato con il sinistro. Liverani prova a giocarsi le carte Gomis e Simy, ma le luci della ribalta se le prende ancora una volta Wladimiro Falcone, di nuovo determinante su una conclusione insidiosa effettuata proprio dal neo entrato Gomis, innescato bene da Basic. Salernitana che resta il fanalino di coda della classifica. Lecce che si porta a quota 28 punti in graduatoria, momentaneamente a +4 sul terzultimo posto.

Foto: Instagram Gyomber