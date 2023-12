Un anno senza Pelè. L’omaggio della FIFA

Durante la guerra civile nigeriana, combattuta tra il 1967 e il 1970, morirono dagli uno ai due milioni di persone. Nel 1969, in occasione della visita del Santos di Pelé e del 2-2 della compagine brasiliana contro le Super Eagles, il governo nigeriano e lo stato secessionista del Biafra si accordarono per un cessate il fuoco di 48 ore per permettere a tutti di assistere alla partita. In quell’occasione ‘O Rei’ ricevette applausi scroscianti e ininterrotti da tutti gli spettatori presenti allo stadio.

Ad appena due mesi e mezzo dall’inizio della Coppa del Mondo di Messico 1970, l’allora ct del Brasile Joao Saldanha, che aveva guidato con successo la squadra durante le qualificazioni, decise incredibilmente di non schierare Pelé per un’amichevole contro il Cile. Poche ore dopo fu licenziato. Alcuni funzionari della CBD si recarono senza alcun preavviso al campo d’allenamento del Botafogo, dove dissero a Mario Zagallo di montare in fretta in macchina: sarebbe stato lui il nuovo ct della Seleção. Per prima cosa Pelé persuase Zagallo e il medico della nazionale Lidio Toledo a convocare Tostao, reduce da un infortunio a un occhio che ne aveva messo in pericolo la carriera.

Pelé è il più giovane marcatore, il più giovane autore di una tripletta, il più giovane ad aver disputato una finale e il più giovane ad aver segnato in un finale nella storia della Coppa del Mondo

Gunnar Gren, che nel 1958 disputò la finale contro il Brasile, fece il su debutto con la nazionale svedese prima del giorno in cui Pelé nacque. Gli oltre 20 anni di differenza di età tra i due sono il gap più ampio mai fatto registrare in una finale di un Mondiale

Uwe Seeler, Pelé, Miroslav Klose e Cristiano Ronaldo sono gli unici giocatori ad aver segnato in quattro edizioni della Coppa del Mondo (il portoghese ora in cinque). Seeler fu il primo a riuscirci nel 1970, anticipando Pelé di appena tre minuti

Vava, Pelé, Paul Breitner, Zinedine Zidane e Kylian Mbappe sono gli unici giocatori ad aver segnato in due finali di Coppa del Mondo

All’inizio degli anni ’70 ben pochi conoscevano il calcio a New York. Nella Grande Mela vivevano le celebrità, non i calciatori. Ma quando i New York Cosmos convinsero Pelé, nel frattempo ritiratosi, a ritornare a giocare nel 1975, la popolarità del calcio esplose letteralmente: i Cosmos diventarono così la squadra più glamour del pianeta, e “O Rei” il VIP dei VIP a NYC. “Tutti volevano stringergli la mano e fare una foto assieme a lui,” ha ricordato Mick Jagger, che era solito incontrarlo al noto club Studio 54. “Poter dire di aver fatto festa con Pelé era il riconoscimento più grande per chiunque.” La presenza di Pelé fu in grado di attirare le folle alle partite, di sedurre Muhammad Ali, Peter Frampton, Mick Jagger, Elton John, Diane Keaton, Henry Kissinger, Robert Redford, Rod Stewart e Barbra Streisand e di farli diventare tifosi dei Cosmos, di convincere altri grandi campioni quali Franz Beckenbauer, Carlos Alberto e Giorgio Chinaglia a raggiungerlo nella metropoli statunitense e a guidare il suo club al successo nel Soccer Bowl durante il suo canto del cigno.

Foto: Instagram Pelè