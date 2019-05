Un altro rinnovo per il Pordenone: ufficiale l’accordo fino al 2021 con Burrai

Ancora un rinnovo per il Pordenone. Il club comunica di aver prolungato di una stagione il contratto del centrocampista Salvatore Burrai. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2021. In tre stagioni con la maglia neroverde il regista ha disputato 112 gare, con 20 reti e ben 41 assist. In particolare, nell’annata 2018/2019 ha contribuito alla vittoria di campionato e Supercoppa con 38 presenze, 8 reti e 17 assist.

Foto: Twitter ufficiale Pordenone