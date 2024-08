Un altro record per Cristiano Ronaldo: a segno per 23 stagioni consecutive

L’Al Nassr raggiunge l’Al Hilal in finale della Supercoppa d’Arabia Saudita grazie al 2-0 rifilato in semifinale all’Al Taawon. Una sfida che ha avuto un protagonista assoluto e atteso: Cristiano Ronaldo ha firmato prima l’assist per la rete che ha sbloccato la sfida e poi ha chiuso i conti nella ripresa. Una rete storica, perché permette all’ex attaccante di Juventus, Real Madrid e Manchester United di battere un nuovo record e diventare il primo calciatore nella storia a segnare in 23 stagioni consecutive.

Foto: Instagram Al Nassr