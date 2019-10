Un abbraccio che profuma d’azzurro: Ancelotti e Insigne, il Napoli riparte

Sono stati giorni non proprio facilissimi, in casa Napoli. Probabilmente molto più di quanto non sia emerso all’esterno, per una serie di tensioni che spaziano in quanto a origini e motivazioni. Si potrebbe pensare alla querelle rinnovo che vede protagonisti Dries Mertens e José Callejon, ma anche quanto accaduto fra Lorenzo Insigne e Carlo Ancelotti ha di certo avuto un peso specifico non indifferente.

La tribuna di Genk il culmine di una crisi fra il capitano azzurro ed il tecnico di Reggiolo, nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Da un turno all’altro, però, ecco che arriva l’abbraccio – con gol – che risolve tutto, scaccia via le tensioni e restituisce il sorriso al gruppo partenopeo.

Che, adesso, ha bisogno di accorciare su Juve ed Inter in Serie A, dopo aver messo in discesa il discorso qualificazione in Champions. Ma, con la ritrovata armonia fra i due uomini probabilmente più significativi, tutto si può fare.

Foto: Napoli Twitter