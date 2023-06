Il centrale di difesa, Samuel Umtiti con un post sui social ha salutato e ringraziato il Lecce e tutti i tifosi per la splendida stagione. Il difensore era in prestito dal Barcellona. Ecco le sue parole: “E’ stata una magnifica stagione piena di emozioni, il Lecce è e resterà in Serie A. Arrivederci Lecce e grazie per tutto”.

Foto: Instagram Umtiti