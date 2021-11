Umberto Marino: “Gasperini merita una statua. Arbitri? Servono risposte in certe situazioni”

Il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino ha parlato dell’allenatore della Dea Gian Piero Gasperini. Ecco le parole rilasciate a L’Eco di Bergamo: “Il mister è centrale su tutto. Verrei a posare personalmente una sua statua. Sul suo contratto, come dice il presidente, ‘Gasperini a vita’. Io aggiungo: ‘lunga vita a Gasperini.’. Siamo cresciuti molto in questi anni. I Percassi sono innamorati di questa squadra. L’Atalanta ora sa farsi riconoscere a livello internazionale, è orgogliosamente provinciale. Questo ci aiuta a restare con i piedi per terra“.

Sulle decisioni arbitrali: “Vorrei tornare sul mio intervento post Fiorentina: era un discorso generale e ritengo sia stato apprezzato, perché ciò che il club ha chiesto si sta realizzando, anche a livello di comunicazione, per dare più supporto nell’interpretazione delle varie situazioni. L’Atalanta non è abituata a urlare, ma servono risposte di fronte a situazioni particolari, anche perché c’è una classe arbitrare giovane: non recriminiamo, è nella natura del campionato che, alla fine, situazioni favorevoli e torti vadano a compensarsi“.

Foto: Twitter Atalanta