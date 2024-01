Udinese-Milan è stata momentaneamente sospesa al 33’ per ululati e cori razzisti contro Maignan. I rossoneri erano da poco passati in vantaggio con Loftus-Cheek. Già in precedenza Maignan aveva segnalato i cori all’arbitro Maresca. La gara è ripresa dopo uno stop di circa 5 minuti

Foto: Instagram Milan