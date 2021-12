Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Salernitana

Domani si aprirà la 16a giornata di Serie A 2021-22, il primo anticipo, quello delle 15, mette di fronte Milan e Salernitana.

Pioli conferma il 4-2-3-1 con Maignan in porta, Florenzi a destra e Theo a sinistra, Tomori e Romagnoli centrali. Bakayoko e uno tra Kessie e Bennacer in mediana. In attacco possibilità per Pellegri dall’inizio, alle sue spalle Saelemaekers, Diaz e Leao; Krunic scalpita per un posto, a riposo Ibrahimovic: martedì c’è il Liverpool, gara da dentro e fuori in Champions League.

Out Calabria, Giroud, Rebic, Castillejo e Kjaer, la cui operazione chirurgica al ginocchio è andata bene.

Colantuono continua ad avere una lunga lista di indisponibili: Strandberg, Gondo, Mamadou Coulibaly, Obi e Ruggeri resteranno a casa anche stavolta, alcuni si rivedranno addirittura nel 2022. Buone notizie provenienti da Franck Ribery, non al top ma pronto ad aiutare i suoi con la sua classe mista ad esperienza.

Dunque sarà 4-3-1-2, più Belec di Fiorillo in porta e Capezzi in mediana al posto di Di Tacchio. Titolarissimo Bonazzoli, autore di tre gol lontano dall’Arechi, la sua spalla in avanti sarà Djuric.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici: