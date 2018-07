Ultimissime Inter: da Rafinha a Malcom. E per Dembelé il mercato in Cina sta scadendo

Non solo un terzino destro, l’Inter vuole regalare a Spalletti nuovi rinforzi di qualità dalla metà campo in su. Vi abbiamo raccontato come Rafinha resti aggrappato ai colori nerazzurri, per il brasiliano ci sono stati un paio di sondaggi dalla Premier League, prontamente respinti al mittente. La sua volontà è quella di tornare a Milano, fino a quando ci sarà questa possibilità, qualsiasi altra soluzione verrà messa in disparte, a maggior ragione se il Barcellona dovesse cambiare le condizioni per liberare Rafinha, magari con un nuovo prestito senza obbligo di riscatto. Una situazione da seguire, in attesa di evoluzioni. Capitolo Dembelé: il belga, come ampiamente raccontato, è una delle priorità per il centrocampo di Spalletti, bisogna aspettare venerdì quando chiuderà il mercato cinese, poi si potrà entrare nel vivo cercando di trovare l’accordo con il Tottenham a un anno dalla scadenza del contratto di Dembelé. Anche Malcom resta sempre in cima alla lista dei nerazzurri. Per l’esterno offensivo brasiliano si continua a lavorare sul prestito molto oneroso con diritto di riscatto (che equivale quasi ad un obbligo), formula che può sbloccare l’operazione. E i recenti problemi societari del Bordeaux – confermati in conferenza anche dal tecnico Poyet – potrebbero essere un vantaggio per l’Inter, che aspetta con fiducia il definitivo via libera per Malcom.