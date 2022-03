Ultima domenica senza calcio, poi al via lo sprint scudetto: i calendari a confronto delle 4 big

Una domenica insolita senza calcio giocato, ma domani si apre la settimana che porterà alla volata scudetto. Quattro le squadre coinvolte: Milan, Napoli, Inter e Juve. Il Diavolo pare al momento quella con più chance di arrivare alla vittoria finale, forte di un ottimo stato di forma e un calendario alla portata. Da considerare anche il Napoli, distante tre lunghezze, che sogna come non mai la possibilità di ottenere il terzo scudetto nella propria storia. E poi Inter e Juve, un po’ più staccate, e che domenica prossima si affronteranno in un match verità: il pari non serve a nessuno, chi perde è fuori dai giochi. Vediamo insieme i calendari delle 4 contendenti.

3 aprile: MILAN-Bologna; Atalanta-NAPOLI; JUVE-INTER;

10 aprile: Torino-MILAN; NAPOLI-Fiorentina; INTER-Verona; Cagliari-JUVE

16 aprile: MILAN-Genoa; NAPOLI-Roma; Spezia-INTER; JUVE-Bologna

24 aprile: Lazio-MILAN; Empoli-NAPOLI; INTER-Roma; Sassuolo-JUVE

1 maggio: MILAN-Fiorentina; NAPOLI-Sassuolo; Udinese-INTER; JUVE-Venezia

8 maggio: Verona-MILAN; Torino-NAPOLI; INTER-Empoli; Genoa-JUVE

15 maggio: MILAN-Atalanta; NAPOLI-Genoa; Cagliari-INTER; JUVE-Lazio