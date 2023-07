Ulreich si candida a vice-Neuer: “Sarei felice di mettermi in mostra. L’ho già fatto molto bene nel 2018”

Con Yann Sommer che potrebbe trasferirsi all’Inter, Sven Ulreich si candida come vice Manuel Neuer, pronto a prendere il posto del portiere tedesco in attesa che torni dall’infortunio: “So che altre cose giocano spesso un ruolo importante al Bayern. Ma ovviamente sarei felice se avessi l’opportunità di mettermi in mostra. Penso di aver fatto un ottimo lavoro nel 2018 quando ho sostituito Manu. So che spesso al Bayern ci sono altre decisioni ed è per questo che per me è del tutto legittimo che si parli anche di altri nomi”, ha detto il portiere ai microfoni della Bild.

Foto: Twitter Bayern