Ulivieri: “C’è stato un prima, un durante e ora un dopo Berlusconi. Ha cambiato il corso degli eventi”

Silvio Berlusconi non ce l’ha fatta. Il leader di Forza Italia e presidente del Monza si è spento questa mattina alle 9:30 all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni. Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha commentato la sua scomparsa: “La scomparsa di Silvio Berlusconi interrompe la parabola di una figura tra le più complesse e determinanti nella vita del nostro Paese degli ultimi 40 anni. C’è stato un prima, un durante e ora un dopo Berlusconi. Il giudizio sul suo operato politico, sulle ragioni della sua discesa in campo, lo lasciamo alla storia e alla sensibilità di ciascuno”.

Poi ha proseguito: “Senza dubbio il suo ingresso nel calcio, dal Milan leggendario prima, affidato a tecnici come Sacchi, Capello, Ancelotti, fino all’approdo alla dirigenza del Monza portato per la prima volta in serie A, ha cambiato il corso degli eventi, non soltanto di quei club. Così come la forza del suo impero Mediaset ha contribuito a ridisegnare l’industria televisiva legata al calcio a livello europeo. Adesso è il momento del rispetto davanti al lutto”.