Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlato all’esterno della FIGC poco prima dell’inizio del Consiglio Federale.

“Spero che passi la linea federale, noi come Associazione siamo per quella. La speranza è che non serva niente di tutto questo e che si possa arrivare alla fine. Se c’è la volontà da parte di tutti arriveremo alla fine. Le furbate sono una brutta cosa.”

Foto: Twitter Ufficiale FIGC