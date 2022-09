UK, 10 giorni di lutto per la morte della regina Elisabetta II: Premier League verso lo stop

La regina Elisabetta II è scomparsa quest’oggi all’età di 96 anni, dopo 70 anni sul trono. In Inghilterra il lutto durerà 10 e si concluderà con i funerali dell’ex sovrana. In questo periodo saranno rinviati tutti gli eventi sportivi, tra cui anche la Premier League. Non c’è ancora un comunicato ufficiale, ma anche il campionato inglese si fermerà per rispettare la scomparsa della Regina.

Foto: Instagram The Royal Family