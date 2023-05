UGARTE, UN MASTINO DEL CENTROCAMPO

Il prossimo mercato estivo sta per aprirsi con la conclusione delle stagioni, ma le manovre di mercato già sono in fermento. Una delle più interessanti trattative è quella che vede Manuel Ugarte al centro dell’attenzione. Il centrocampista dello Sporting Lisbona, infatti, è finito nel mirino del PSG, ma non solo. Anche il Chelsea ha puntato l’uruguayano per rinforzare il centrocampo.

Lo Sporting è stato chiaro, Ugarte non partirà se non verrà versata la clausola di rescissione, che ammonta a 60 milioni di euro. Il PSG non sembra essersi spaventato ed è pronto, appena finirà la stagione, a sferrare l’assalto al mediano. Il Chelsea sta ancora pensando, Ugarte potrebbe essere il sostituto ideale di Kanté, ma per ora i blues intendono rifletterci. PSG che quindi è in vantaggio al momento.

Conosciamo meglio questo centrocampista, un mastino della mediana, un talento che in questa stagione ha dimostrato le sue qualità, soprattutto da interditore, con lo Sporting Lisbona.

Manuel Ugarte nasce a Montevideo l’11 aprile 2001. Centrocampista di oltre 180 centimetri, di nazionalità uruguaiana. Cresciuto nel settore giovanile del Fenix (squadra di Montevideo), dove ha anche esordito in prima squadra tra i professionisti, prima di trasferirsi in Europa a dicembre 2020, firmando un contratto fino al 2025 con il Famalicao, squadra del campionato portoghese, che per lui spende circa 4 milioni di euro. La sua esperienza qui dura appena un anno e mezzo, ma dibuon livello, collezionando 21 presenze e 1 gol nel campionato portoghese. Tutto ciò attira l’attenzione dello Sporting Lisbona, che nell’estate 2021 lo ingaggia, versando nelle casse del Famalicao circa 7 milioni di euro. È legato con un contratto fino al 30 giugno 2026 con i biancoverdi di Lisbona.

Si tratta din un investimento straordinario per lo Sporting, visto che questa estate, dai 7 milioni, il suo valore potrebbe essere quasi 10 volte tanto, abbiamo detto di una clausola da 60 milioni di euro.

Con lo Sporting è subito protagonista, titolare della mediana, mette in campo quantità, agonismo, determinazione. E’ un recupera palloni, un mediano vecchio stampo, anche cattivo quando serve, contando in stagione ben 11 cartellini gialli, ma nessuna espulsione, quindi sa quando deve eventualmente frenare la propria indole. Non è un eccelso goleador, anzi, la porta la vede ben poco, ma non è il suo mestiere. Conta solo un gol e 4 assist in 2 stagioni allo Sporting, dove ha totalizzato 83 presenze tra campionato e coppe varie. Lo abbiamo visto all’opera contro la Juventus, nei quarti di finale di Europa League, dove spesso lo abbiamo visto fare falli, ma recuperare tantissimi palloni. Ha vinto con lo Sporting una Coppa di Lega la scorsa stagione.

Dotato di grande tecnica individuale e fisicità, Ugarte è in grado di giocare in un centrocampo a 2 ( 4-2-3-1) come uno dei due mediani ma riesce ad esprimersi al meglio protetto da due mezzali in un centrocampo a 3 come mediano basso, in un 3-5-2.

Con l’Uruguay, ha fatto tutta la trafila tra le giovanili. Ha giocato con l’Under 20, tre gare di qualificazione al Mondiale del 2019 di categoria. Poi con l’Under 23, alle qualificazioni alle Olimpiadi, che anche in questo caso s0no sfumate per la Celeste. Uruguay che invece va al Mondiale in Qatar, ma Ugarte non ci sarà. Il giovane conta 8 presenze con la Celeste, esordendo nel 2021. Fino al settembre 2022 è un elemento inamovibile della mediana di Tabarez. Ma un infortunio gli impedisce di saltare il Mondiale in Qatar.

La sua qualità principale è la costanza di rendimento. Con un profilo più difensivo e solido di Vitinha con i suoi 1,82 me i suoi otto polmoni, un carattere forte e una grande capacità di recupero palloni attraverso la sua visione di gioco e la sua qualità di posizionamento, Manuel Ugarte ha tutto di un moderno centrocampista difensivo. Quindi, con tutte queste qualità, il PSG otterrebbe finalmente il suo centrocampista difensivo che sta cercando da anni.

Le statistiche inoltre lo confermano, Ugarte è il giocatore più efficace nella Lihga portoghese per duelli vinti (11 ogni 90 minuti), contrasti effettuati (5,6/90 min) e contrasti riusciti (3,3/ 90 minuti). Fa parte anche della top 10 nella sua posizione per numero di palloni recuperati (comprese le intercettazioni) e dribbling riusciti.

Occorre un investimento da 60 milioni, ma Ugarte, come mediano del centrocampo, sarebbe davvero un acquisto di assoluto livello.

