Ufficiale: Zuppel al Trapani

La società FC Trapani 1905 annuncia l’acquisto di Diego Zuppel. L’attaccante ha siglato un accordo biennale con la società granata. Alto 194 cm, il classe 2002 ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Perugia dove ha giocato con la formazione dell’Under 17; nel 2020/21 il passaggio all’Arezzo in Serie C. Il primo gol nei professionisti è arrivato il 31 Ottobre 2020 a 17 anni nel pareggio per 2-2 contro la Triestina; nella stagione successiva ha militato nella formazione Primavera dello Spezia. Per Zuppel quella con la maglia granata non sarà la prima esperienza in Sicilia: nel 2022/23, infatti, ha vestito la maglia dell’ACR Messina con cui è sceso in campo 24 volte trovando una rete. Nella prima metà della passata stagione era alla Virtus Francavilla; a gennaio del 2024 il trasferimento all’Acireale dove ha realizzato 7 gol in 15 presenze.

Dichiarazioni Zuppel: “Sono molto felice di sposare questo progetto. Per me è la prima volta qui a Trapani. È una piazza ambiziosa e sono pronto a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Mi piace attaccare la profondità. La forza fisica e il buon tiro sono le mie peculiarità”.

Benvenuto in granata, Diego!

Foto:: logo Trapani