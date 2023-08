Ufficiale: Zonta dal Vicenza al Taranto

La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Loris Zonta. Classe 1997, Zonta approda in rossoblù dalla Lane Rossi Vicenza con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Inter, club con il quale vince una Coppa Italia Primavera, il neo-centrocampista rossoblù approda al Pisa in serie B nella stagione 2016/17. L’anno successivo si trasferisce al Bassano nella finestra di mercato invernale. Nell’annata 2018/19 inizia la sua avventura con il Vicenza. In cinque anni, con la maglia dei veneti, disputa due stagioni in serie B e conquista una promozione in cadetteria ed una Coppa Italia di Serie C. Anche Loris ha raggiunto i suoi nuovi compagni e mister Capuano a Cascia. A lui il più caloroso benvenuto nella famiglia rossoblù.

Foto: logo Taranto