Il Cagliari ha appena ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Zito Luvumbo. L’attaccante viene dal Primeiro de Agosto e ha firmato fino al 30 giugno 2025.

Zito #Luvumbo è rossoblù 🔴🔵

Benvenuto in Sardegna 💫

Bem-vindo à Sardenha 🇦🇴

Welcome to Sardinia 💪🏼

