Ufficiale: Zenit, ecco Pedro dal Corinthians. Sbarcherà in Russia nel 2024

Lo Zenit mette le mani su un gioiello brasiliano. I campioni della Russia hanno trovato l’accordo col Corinthians per il trasferimento a San Pietroburgo di Pedro Henrique Silva dos Santos, meglio noto come Pedro o Pedrinho. Campione sudamericano Under 20, la promettente ala sinistra si trasferirà al compimento dei 18 anni, come prevede la legge brasiliana. Pertanto lo Zenit lo potrà avere a disposizione solamente da febbraio 2024.

Ufficiale: Instagram Zenit