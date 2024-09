Ufficiale: Zekiri è un nuovo giocatore dello Standard Liegi

Andi Zekiri, attaccante svizzero classe ’99, è un nuovo giocatore dello Standard Liegi. Il giocatore arriva dal Genk, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il comunicato:

“Il nostro club, il KRC Genk e Andi ZEQIRI hanno raggiunto un accordo: l’attaccante è in prestito questa stagione sulle rive della Mosa (con opzione di riscatto). Nato a Losanna il 22 giugno 1999 (25 anni), questo nazionale svizzero (11 presenze) ha iniziato la sua carriera professionistica nel 2015 all’FC Lausanne-Sport (105 partite – 36 gol) prima di essere trasferito in Premier League al Brighton & Hove L’Albion (13 partite – 1 gol) che lo ha ceduto in prestito successivamente all’FC Augsburg (23 partite – 2 gol) e all’FC Basel (50 partite – 18 gol). L’estate scorsa ha scoperto la Jupiler Pro League firmando per il KRC Genk (39 partite – 9 gol). Lo Standard de Liège dà il benvenuto ad Andi”.

Foto: Instagram Standard Liegi