Terminata l’esperienza in patria, all’Atletico Nacional, Cristián Eduardo Zapata Valenciaprosegue la sua carriera in Sudamerica. Il 37enne difensore colombiano, ex giocatore di Udinese, Milan e Genoa, ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2024 con il Vitoria Bahia, club della massima serie brasiliana.

Foto: Instagram Vitoria Bahia