Ufficiale, Zanellato alla Spal

La Spal ha comunicato, attraverso una nota stampa, “di aver acquisito a titolo definitivo dal F.C. Crotone le prestazioni sportive del centrocampista Niccolò. Il nuovo calciatore biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Classe 1998, nato a Milano, Zanellato cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’A.C. Milan, debuttando con la prima squadra rossonera il 24 agosto 2017 come titolare nel match contro lo Shkendija, valido per le qualificazioni all’Europa League 2017/2018. Nella stessa stagione raccoglie anche un’altra presenza con i rossoneri nella sfida contro l’HNK Rijeka, valida per l’ultima giornata della fase a gironi della medesima competizione continentale. Nel gennaio 2018 passa al F.C. Crotone con cui prende parte in totale a cinque campionati, rispettivamente due di Serie A e tre di Serie B, mettendo insieme 85 presenze e 6 reti con la maglia dei calabresi. Il 6 settembre 2019 ha fatto il suo esordio con la maglia della Nazionale Italiana Under 21, nella quale ha raccolto 6 presenze e 1 rete. In biancazzurro, vestirà la maglia numero 10”.

FOTO: sito Spal