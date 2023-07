Ufficiale: Zalazar dallo Schalke al Braga. Clausola rescissoria di 50 milioni

Il Braga acquista per 5 milioni di il mediano uruguagio classe 1999 Rodrigo Zalazar. La scorsa stagione è stato uno dei protagonisti dello Schalke 04, comunque retrocesso in seconda divisione tedesca a dispetto dei suoi sforzi. Il centrocampista, 24 anni il prossimo 12 agosto, firma fino al 2028 e la sua clausola rescissoria è di 50 milioni di euro. L’annuncio sui canali ufficiali del club lusitano: ” L’SC Braga informa di aver raggiunto un accordo con lo Schalke 04 per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore Rodrigo Zalazar, per 5 milioni di euro (meccanismo di solidarietà incluso). Nazionale uruguaiano, il 23enne centrocampista firma un contratto valido per le prossime cinque stagioni (fino al 2028), con clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Con periodi all’Eintracht Francoforte (Germania), Korona Kielce (Polonia), St. Pauli (Germania) e Schalke 04 (Germania), Rodrigo Zalazar è stato una presenza fissa nella squadra di Gelsenkirchen nelle ultime stagioni, avendo giocato 23 partite nell’ultima edizione della Bundesliga (2 gol e 6 assist). Recentemente convocato da Marcelo Bielsa nella nazionale maggiore dell’Uruguay, l’ultimo arrivato dall’SC Braga ha segnato due gol all’esordio con la maglia della Celeste. Rodrigo Zalazar si unisce subito al gruppo guidato da Mister Artur Jorge, presentandosi come un’altra soluzione importante per la nostra squadra”.

Foto: Sito Braga