Ufficiale: Youssouph Sylla alla Vis Pesaro

La Vis Pesaro ha ingaggiato l’attaccante senegalese classe ’98 Youssouph Cheikh Sylla. Accordo biennale con opzione per una terza stagione. A renderlo noto, la stessa società con un apposito comunicato: “La Vis Pesaro 1898 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Yossouph Cheikh SYLLA, attaccante di nazionalità senegalese, classe 1998. Il calciatore ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2025, con opzione per il terzo anno. Sylla, cresciuto nel settore giovanile del Parma, vanta 14 presenze in serie B tra le file del Pordenone, 55 in serie C tra Piacenza e l’ultima stagione ad Alessandria dove ha segnato 5 gol. Potenza e dinamicità, il giovane attaccante ha ampi margini di miglioramento e la società gli augura di crescere assecondando le sue notevoli potenzialità. Benvenuto Youssouph!”.

Foto: Facebook Vis Pesaro