Ufficiale: Youssef Maleh è un nuovo calciatore dell’Empoli

Comunicato ufficiale dell’Empoli che tramite le pagine dei suoi social ha annunciato l’acquisto di Maleh: “Youssef Maleh è un calciatore azzurro. Il centrocampista marocchino classe 1998 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Lecce“.

L’ex centrocampista dei leccesi ha totalizzato 17 presenze nel corso della passata stagione. In precedenza ha giocato in A con la Fiorentina, in B con il Venezia ed in C con il Ravenna.

Foto: Facebook Empoli