Ufficiale: Youri Tielemans saluta il Leicester

Youri Tielemans lascia il Leicester. Una notizia che era ormai nota a tutti visto il contratto in scadenza il 30 giugno, ma che è stata ufficializzata dallo stesso giocatore dopo la retrocessione in Championship delle Foxes. Il centrocampista belga, con un post su Instagram si è così congedato dai tifosi delle Foxes. 26 anni, il belga era approdato nel gennaio del 2019 dal Monaco, prima in prestito e poi riscattato dal club inglese. Chiude la sua avventura con 28 reti in 195 partite, vincendo una FA Cup e un Community Shield nel 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Youri Tielemans (@youritielemans)

Foto: Instagram Tielemans