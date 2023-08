Ufficiale: Yoshida riparte dalla MLS. È un nuovo giocatore dei Los Angeles Galaxy

Nuova avventura per Maya Yoshida. L’esperto difensore giapponese, che in Italia ha vestito la maglia della Sampdoria, passa ai Los Angeles Galaxy dopo essersi svincolato dallo Schalke 04 al termine della scorsa stagione. Ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2024. Il comunicato del club americano: “I LA Galaxy annunciano oggi l’ingaggio del difensore della nazionale giapponese Maya Yoshida, con un contratto di un anno e mezzo, valido fino alla fine del 2024. Yoshida, 34 anni, si unisce ai Galaxy dopo aver collezionato oltre 450 presenze in Inghilterra, Germania, Italia, Giappone e Paesi Bassi. Ha debuttato tra i professionisti nel 2007 con il Nagoya Grampus, squadra della J1 League. Per lui anche 126 presenze con la Nazionale giapponese, con cui ha firmato 12 gol e due assist e ha vinto la Coppa d’Asia nel 2011. Yoshida ha anche giocato tre Mondiali FIFA (2014, 2018, 2022)”.

Foto: Instagram LA Galaxy