Ufficiale: Yonatan Cohen è del Pisa. Firma fino al 2026

Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Maccabi Tel Aviv il calciatore Yonatan Cohen.

Attaccante classe 1996, Cohen ha conquistato con il Maccabi Tel Aviv due titoli d’Israele, oltre a due Coppe nazionali e due SuperCoppe; con indosso la maglia gialloblù del Maccabi ha anche partecipato alle competizioni internazionali tanto da entrare in pianta stabile nel gruppo squadra della Nazionale Israeliana.

Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al sodalizio nerazzurro fino al 30 giugno 2026.

The man from the promised land is here.

BARUCH HABA YONATAN⚫️🔵https://t.co/R3FLQM5VM9 pic.twitter.com/PMUncrog7p

— Pisa Sporting Club (@PisaSC) August 11, 2021