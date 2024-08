Ufficiale: Yildiz, rinnovo fino al 2029 e maglia numero 10

Di seguito la nota: “Kenan Yildiz si conferma al centro del progetto bianconero e rinnova il suo contratto con la Juventus: è ufficiale il prolungamento dell’accordo con il talento turco classe 2005 fino al giugno 2029. Da oggi, inoltre, Kenan indosserà la maglia numero 10.

Nato e cresciuto in Germania da padre turco e madre tedesca – scegliendo poi la nazionalità del papà, con cui ha già collezionato 12 presenze e un gol in Nazionale maggiore, oltre all’esperienza agli Europei dello scorso giugno – Yildiz ha giocato a lungo nelle giovanili del Bayern Monaco, che ha messo gli occhi su di lui quando aveva 7 anni e squadra con la quale è rimasto per un decennio.

Un giovane talento di grande prospettiva su cui la Juventus ha deciso di puntare dal 2022, quando è sbarcato in bianconero partendo dalla squadra Primavera raccogliendo nel complesso 15 gol in 37 presenze con l’Under 19 e ben presto aggregato anche con la Juventus Next Gen, con cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti il 17 dicembre 2022, trovando poi nei mesi successivi in un paio d’occasioni la via del gol”.