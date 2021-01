Ufficiale: Yeboah rinnova col l’Hellas Verona

Philip Yeboah Ankrah ha rinnovato con l’Hellas Verona fino al 2023. Il 18enne attaccante ghanese, è cresciuto nel club scaligero, partendo dalle giovanili non ancora 12enne, passando per la Primavera, fino alla prima squadra attuale. Questo il comunicato del club: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare che il 18enne attaccante ghanese, Philip Yeboah Ankrah, cresciuto nel Settore Giovanile gialloblù, dove ha fatto quasi tutta la trafila, partendo dalla categoria Giovanissimi Professionisti, per complessive 7 stagioni, si è legato contrattualmente al Club di via Olanda sino al 30 giugno 2023. Arrivato in gialloblù a 12 anni non ancora compiuti, Philip ha militato in tutte le categorie giovanili, debuttando in Primavera nel 2018, ad appena 16 anni. A fine 2020 le convocazioni in Prima Squadra contro Fiorentina e Inter, con tanto di debutto in Serie A, il 19 dicembre scorso, nel quarto d’ora finale del match del ‘Franchi’ contro i viola. Il contratto sottoscritto da Philip Yeboah Ankrah con il Club gialloblù è un implicito riconoscimento all’ottimo lavoro svolto, soprattutto negli ultimi anni, dal Settore Giovanile dell’Hellas Verona. Hellas Verona FC si complimenta con Philip Yeboah Ankrah e gli augura un proficuo prosieguo di carriera in maglia gialloblù”.

Foto:Logo Hellas Verona