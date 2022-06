Ufficiale: Yazici torna al Lille, non riscattato dal CSKA

L’esperienza di Yazici al CSKA è durata pochi mesi, il centrocampista turco di proprietà del Lille infatti è tornato in Francia. A comunicarlo è stato proprio il club russo attraverso i suoi canali ufficiali, comunicando di non aver trovato l’accordo per il rinnovo. Termina dunque l’avventura dopo 12 partite disputate condite da 8 gol.

Юсуф Языджи покидает ПФК ЦСКА 🔚 ПФК ЦСКА и «Лилль» не договорились о трансфере турецкого полузащитника. Языджи провел за армейцев 12 матчей, в которых забил восемь мячей. Мы благодарим Юсуфа за яркий весенний отрезок в составе армейцев и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/v3Zq7Q40qO — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 23, 2022

Foto: Twitter Lille