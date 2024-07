Ufficiale: Yakin rinnova con la Svizzera

L’ottimo Europeo porta i suoi frutti per Murat Yakin, che è stato rinnovato come CT della Nazionale Svizzera. La Federazione ha annunciato solo l’accordo raggiunto, senza affermare la durata del nuovo contratto.

Questa la nota: “L’Associazione Svizzera di Football ha raggiunto un accordo con l’allenatore Murat Yakin e il suo assistente Giorgio Contini per continuare a lavorare insieme. Il duo continuerà ad allenare la Nazionale maschile dopo l’EURO 2024 di successo ed il raggiungimento dei quarti di finale”.

Foto: Instagram Svizzera