Ufficiale: Xavi Simons è del Lipsia

Dopo tanta attesa è arrivata l’ufficialità: Xavi Simons è un nuovo calciatore del Lipsia. Trovato l’accordo con il PSG, con l’olandese che si legherà alla sua ‘nuova‘ squadra fino al 30 giugno del 2027. A comunicarlo è stata la società stessa tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito: “Il RB Lipsia ha accettato di ingaggiare Xavi Simons dal PSG. Il centrocampista offensivo 21enne si è inizialmente unito ai Red Bulls in prestito nell’estate 2023 e il suo soggiorno è stato prolungato di un altro anno nell’agosto del 2024. I due club hanno ora raggiunto un accordo per un trasferimento permanente e lui ha firmato un accordo fino al 2027. L’olandese ha segnato 15 gol e ne ha forniti altri 19 in 60 partite ufficiali fino ad oggi con il RB Lipsia”.

FOTO: X Lipsia